莫雷拉剛周日連中三元兼做騎師王
莫雷拉在剛周日（20日）沙田賽事，憑「戰鬥英雄」、「金像非凡」及「大紅蜂」連中三元，兼成為這天騎師王。
周三（23日）谷草夜賽，莫雷拉出足九場，排檔方面有辣有唔辣。
第一場「迎彩繽紛」及第二場「活力爆發」均排12檔起步，又要考考雷神之留放工夫。
至於第三場「大醇威」（3檔）、第四場「綠色有運」（2檔）及第九場「戰熊三千」（4檔），排檔運則不俗。
其中「綠色有運」上季開始，曾由莫雷拉三度報捷，季內人馬合作排3檔贏馬，今次排2檔形勢相若，頗有勝望。
莫雷拉周三座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 迎彩繽紛 12
二 活力爆發 12
三 大醇威 3
四 綠色有運 2
五 桃花旺 9
六 湛江最醒 6
七 魅影揚飛 5
八 電訊巴打 5
九 戰熊三千 4
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