賀賢馬房「明欣賞」為靚太馬主曾向欣名下愛駒，本身屬於五歲澳洲自購馬，來港服役三季，暫時兩捷均在四班賽取得。

表面睇「明欣賞」現時居於第三班似稍為下風，要再爭取勝仗似乎要夾啱不少條件，才能水到渠成。

之不過睇番「明欣賞」上仗在沙田1200米已取得突破成績，就係首次在三班賽上名。

該役「明欣賞」只落後頭馬「大紅蜂」（方廐）1.75馬位得第三，若非本身早段留得太後，隨時可給予「大紅蜂」更大威脅。

睇番該仗演出，「明欣賞」可於第三班立足有餘，加上季中贏完回一回氣，跑到季尾又有足夠狀態及體力可用。

此駒季內試過沙田入位後，翌仗移師谷草即有馬贏。

今仗「明欣賞」角逐谷草夜賽第九場，部署之心如出一轍，有望造就曾向欣揚威凱旋門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199