要數最近當旺馬主，除「神駒」系余伯家族外，還有「電訊」系張氏兄弟。

「電訊」系向來都是香港馬圈其中一個大族，至今養過之馬多達40匹，而現役七駒中，「電訊巴打」、「電訊火箭」及「電訊超班」（全屬徐廐）今季都有頭馬進賬，方廐「電訊飛彈」亦曾上名。

今期（23日）谷草夜戰，「電訊」系繼續大舉出兵，共有四駒列陣，整體實力雄厚。

季內已贏過的「電訊火箭」、「電訊超班」及「電訊巴打」（俱屬徐廐），分別列陣第五場四班1200米、第七場三班1200米及第八場三班1650米，至於「電訊犇豹」（葉廐）出戰第五場四班1200米。

當中又以「電訊巴打」近績最勁，近三場贏了兩場，包括上仗在莫雷拉胯下以破三班谷草一哩紀錄時間一放到底，實力非凡。

今戰雷神肯繼續騎，配合谷草C賽道利前置跑法，此駒有望再贏一場。

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