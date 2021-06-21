資深馬主「電訊」系陣營馬主張敬石、張敬山、張敬川和張敬峰四兄弟熱愛賽馬，他們在港養馬多年。

其中，張敬山還有兒子張立人，在上季已加入養馬行列。

記得5月26日谷草夜賽，徐雨石安排三匹「電訊」系賽駒「電訊巴打」、「電訊火箭」及「電訊超班」同晚上陣。

結果「電訊巴打」於莫雷拉胯下順利建功，而「電訊火箭」及「電訊超班」卻分別跑季軍和亞軍，三駒上陣一冠一亞一季，全部入三甲，相信一班馬主都很滿意。

周三（23日）跑快活谷夜馬，「電訊」系又再次大舉出兵。

徐雨石再次一口氣讓「電訊巴打」、「電訊火箭」及「電訊超班」同晚上陣，葉楚航也有「電訊犇豹」打今次谷戰，變成四匹「電訊」系馬首度同晚出賽。

從以上四駒近績看，當然以徐雨石旗下三匹「電訊」系馬可以秤先。

6月9日徐雨石憑「電訊超班」、「中華威威」和「和氣生財」在谷草連中三元，前駒今次再獲安排打谷戰，未嘗不可再創佳績。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199