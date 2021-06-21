今季回流香港開倉的名牌練馬師大衛希斯，最新接受訪問時透露，希望全季能夠獲得35場頭馬。

跑馬地馬場周三（23日）舉行九場夜馬，希斯馬房共有七駒出賽，其中包括角逐第九場三班1200米的「倍增勝數」，這匹年輕灰馬值得加以留意。

「倍增勝數」上仗初次角逐谷草，在1200米雖有1檔之利，但本身出閘反應偏慢，沿途留守內欄尾二位置。

不過，這匹三歲灰馬末段在薛恩胯下追回不少失地，最終不敵頭馬「富祿」4.25馬位跑第七，表現不算太差。

希斯針對「倍增勝數」出閘反應，日前刻意安排此駒與「瑪神好運」彈草閘，用意向善。

「倍增勝數」馬主是益友良朋團體，經理人之一為馬會前主席周永健，其名下「動感」（已退役）曾在希斯訓練下獲得四捷，雙方早有良好合作。

如今「倍增勝數」續戰谷草1200米，可望跑得比上賽更好，甚至借勢開齋。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199