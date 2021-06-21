轉眼間6月份賽期又將告一段落，星期六（26日）上演月內最後一戰，亦是今季最後一次周末跑馬。

屆時沙田馬場將有三場泥地賽及七場草地B跑道賽事進行，頭場開跑時間為下午1時正。

相關馬匹報名已於今午（21日）公佈作實，每場都有14匹正選馬，當中只得二班1200米不設後備馬。

騎師方面，巫顯東周六刑滿復出，波健士當天將是最後一日停賽。

馬雅由周六開始停賽兩天，賀銘年、潘明輝、巴度及蔡明紹俱於7月初起停賽兩日或至煞科。

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周末是季內最後一次有五班泥地賽進行，途程為1650米，有14匹正選及四匹後備馬。

同日另有兩項泥地賽，包括三班及四班1650米各一。

已連勝六次日賽的羅富全，周六有八駒列陣沙田馬場，幾乎全屬季內未勝馬或未開齋馬，當中又以三班泥地一哩「幸運傳奇」最有睇頭。

此駒剛有同系「戰鬥英雄」（方廐）在周日（20日）田草日賽大熱勝出，本身今次是初跑泥地，或可藉此取得突破。

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