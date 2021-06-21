告東尼今季成績雖然位居前列，但成績明顯較以往遜色，但他對支持自己多年的馬主，依然十分着緊。

「加州」系肯定是其中之一，周三（23日）谷草夜賽，有兩匹「加州」系馬出賽，分別是第四場「加州雷電」及第九場「加州凱歌」。

兩駒同時間出試，告東尼聯同副練巫偉傑，齊齊於烽火台觀操，看罷雖然兩人結伴離開，但告東尼急急腳先行前往機坪，走到閘口企住等侯兩駒回來。

當「加州雷電」及「加州凱歌」步至，告東尼逐一向鞍上人詢問，非常肉緊，似乎是今戰出擊主力。

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