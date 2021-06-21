何良馬房養馬量買少見少，轄下六歲本地拍賣馬「樂飛勝」，被馬會列在今午（21日）退役馬名單上。

只剩17分的「樂飛勝」季中從鄭俊偉馬房過檔加盟何廐，之後跑過三仗均無建樹，總結本身17次出賽只得一席季軍。

何廐再有馬匹流失，目前僅餘25駒在手，前路倍見難行。

除「樂飛勝」外，沈集成馬房「幸福掌聲」亦告除名。

這匹五歲愛爾蘭自購馬在港16戰獲一冠一亞，包括上季在打吡大賽於薛恩胯下跟「金鎗六十」串Q，本身當時演出非常搶眼。

是日亦有一駒轉廐，此為霍利時馬房六歲馬「上捕先鋒」。

這匹於今季中贏過一場泥地1200米的南非自購馬，已改由蘇保羅馬房訓練。

另外，周三（23日）谷戰第九場三班1200米，排位後第二後備馬「勁無比」（羅廐）已退出競賽，原因為腹絞痛。

如今第九場僅剩一駒後備，此乃蔡廐三歲愛爾蘭自購馬「飛凡」，其馬主是外號小小超的李澤楷。

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