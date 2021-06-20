季尾時段，揀馬最重要是以體力及質素行先，不少舊馬因為整季下來已連番拼搏，就會讓一些新馬縱使狀態未夠都能成功贏馬。

當然，並非所有馬房的初出馬都是如此，所以在選擇初出馬時都要留意所屬馬房的相關數據。

大衛希斯今季重臨香港開倉，雖然整體成績只屬中規中矩，但初出馬的勝出數目卻是僅次於蔡約翰，至今已合共七匹一出即勝馬。

相關七駒包括「佳運財」、「肥仔叻叻」、「包裝太保」、「人和家興」、「輗多福」、「齊心同行」和「嘉應精神」，成績十分亮麗。

周三（23日）谷草夜賽，希斯馬房又有一匹初出馬，此乃列陣四班1000米的「無可估計」。

「無可估計」為出自父系前星洲名駒「很簡單」的三歲紐國自購新馬，於今年2月才開始進行操練，但至今已試過三次大閘。

其中，在5月22日由楊明綸策騎出試一組谷草1000米閘，馬匹末段催策下衝刺凌厲，最後以馬頸位之差跑第三，表現相當搶眼。

今仗首度出賽，亦由此子繼續主轡，看來希斯有心益徒孫，這匹名叫「無可估計」的新馬需要高度重視。

至於同樣在同場初出的文廐新馬「勝利多多」同樣不能忽視，這匹三歲馬來港已經試過三次閘，而且越試越好。

文廐今季憑「必長勝」打破了旗下自購馬初出不勝魔咒，自購新馬初出卻已很久沒勝，季內暫只得「好運寶馬」跑第三。

今次「勝利多多」做足工夫而臨，埋門一課谷閘其實是擊敗了「無可估計」，走勢同樣吸引。

加上同樣出自父系「信可成真」的「進力之城」、「鴻圖巨星」及「非凡品味」（已退役）在港谷戰成績俱佳。

當中，「非凡品味」（已退役）更在谷草短途取得五捷，相信「勝利多多」的谷戰性能都會不俗，有力與「無可估計」一同在今場過關斬將。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199