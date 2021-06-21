榜首練馬師方嘉柏在昨天（20日）沙田日賽五福臨門，頭馬之一「大紅蜂」在莫雷拉胯下輕鬆獲勝，季內增至五戰四冠一亞，前途無可限量。

「大紅蜂」馬主為梁仕天夫婦，這匹三歲馬是他們首匹個人名下馬，取得如此亮麗成績可喜可賀。

然而，以梁仕天作為經理人之一的十一月團體賽駒「大醇威」今季屢拼未逞，14次出賽取得六亞一季，上名率達50%，惟與頭馬卻始終緣慳一面。

「大醇威」將打王牌角逐周三（23日）谷草夜馬第三場四班1000米，屆時並將復由莫雷拉主轡。

這匹四歲馬季內主攻谷草1200米，不過此駒與頭馬最接近的一次卻是角逐1000米，當時牠僅以短馬頭位不敵「實力飛駒」（已退役）跑第二。

如今「大醇威」回師谷草最短途，加上重新獲得榜首騎師雷神垂青，或可借勢打開勝利之門。

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