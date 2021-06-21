昨天（20日）沙田日馬完成後，最新一輪馬匹評分又公佈，本季最後兩場級際賽名花有主，均來自榜首方嘉柏馬房。

新鮮出爐精英碟（三級賽1800米）得主「川河尊駒」今季終於贏番場，八歲馬孭133頂磅揮低一眾輕磅對手摘冠，表現寶刀未老。

連兩勝新加坡大賽在內，「川河尊駒」取得來港服役後第11場頭馬，這次微加2分，最新評127分，排行全港第二高，比一哥呂廐「金鎗六十」131分低4分。

至於全季最後一項分級賽冠軍，勇奪精英盃（三級賽1400米）的「顯心星」則加6分至118分，本身繼續衝上高位。

同廐新星「大紅蜂」昨日於閘前雖然一度鬧脾氣，但最後順利完成季內四捷，此駒是今戰唯一加分雙位數頭馬，賽後獲加10分，比過去三次贏馬都多，「大紅蜂」現時升到89分，晉身二班行列。

6.20沙田日賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

開心大師 38（＋5）

威威高星 51（＋6）

戰鬥英雄 64（＋6）

鹿鼎記 58（＋6）

川河尊駒 127（＋2）

金像非凡 58（＋5）

顯心星 118（＋6）

大紅蜂 89（＋10）

手到回來 93（＋6）

馬爾代夫 73（＋6）

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