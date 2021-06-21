郭能今季經歷不少風風雨雨，終於決定在季後離開香港，重新返回英國發展。

這位愛爾蘭籍騎師今季已勝出一定數目頭馬，其中兩場由谷草王方嘉柏向他提供，證明騎練關係不俗。

「快步速」是五歲本地拍賣馬，身價300萬元。

此駒至今兩場頭馬，全來自四班谷草1650米，鞍上人均為郭能。

「快步速」曾由莫雷拉、潘頓、何澤堯等大師傅策騎，然而他們未能為馬匹取勝，證明「快步速」與郭能特別合拍。

方嘉柏現時在爭冠重要階段，周三（23日）晚於谷中主場出擊，重召郭能為「快步速」效力，擺明非勝不可。

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