方嘉柏近期贏馬專在開局場次，既反映他目前主攻低班賽，亦顯示他爭取旗開得勝，以先打穩於同日往後場次爭分的基礎。

剛周日（20日）田草日賽情況最明顯，他在頭場五班賽及第三場四班賽分勝「開心大師」及「戰鬥英雄」，頭馬一冷一熱。

又如6月9日谷夜，方嘉柏甫開場即以「賞心星」攻下五班2200米，頭威頭勢！

6月6日第二場四班直路賽，方廐「帆哥兒」夥拍莫雷拉大熱掄元。

再有5月30日第一、三、四場，依次由方廐「度身訂做」、「達心星」及「果然友」成為頭馬。

合計自5月30日田戰以來，方廐除6月6日「星運子爵」及6月20日「川河尊駒」外，其餘所有頭馬均在前四場賽事內勝出，貫徹廐主的急先鋒本色。

來到星期三（23日）谷中夜賽，方嘉柏以谷草王之名率領八駒參戰，其中一半跑四或五班賽，足夠讓他再於上半場連環開弓。

當中，「活力爆發」轉廐後兩戰谷夜分獲亞、殿軍，俱於五班1200米發生，今次打王牌出爭此程，可謂合情合理。

此駒現僅評22分，周三晚非勝不可，否則不可能過渡到下季，加上其馬主談立德季內仍守齋，今場更肯定會拼盡求逞。

同晚另一方廐王牌馬「大醇威」列陣四班1000米，本身季內已先後七度入位，仍欠一場頭馬向馬主交代。

如今復由莫雷拉執韁，有機會步「戰鬥英雄」後塵報捷歸來。

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