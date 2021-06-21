澳門賽馬會今午（21日）公佈競賽董事小組是日從澳洲賽事化驗有限公司（Racing Analytical Services Ltd）收到通知，騎師陳卓鋒根據澳門賽馬會賽事規例第61A（ii）條所提供之尿液樣本，在相關檢測中復呈陰性反應。

華人騎師陳卓鋒之前因曾服食安眠藥，結果被驗出尿液樣本含違禁物質，被判罰由4月30日星期五開始停賽（當時彼已被禁止策騎），直至上星期六（19日）為止。

此判罰包含4月30日、5月7、9、15、22日、28、29，以及6月5、11、12日，合共10個澳門賽事日。

騎師陳卓鋒由今天開始可以恢復策騎，並可於星期五（25日）沙地夜馬復賽 。

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