韋達馬房見習生周俊樂近期頻頻贏馬，而且騎外線馬格外醒神，如最近有「都市神話」（容廐）贏馬，近兩次谷戰例必外借上名。

今個月已舉行五次賽事，周俊樂在當中四次有外借馬上名，共獲兩冠兩亞三季佳績，所以今次他策騎師傅韋達馬房以外嘅馬值得格外留神。

今戰（23日）周俊樂外借座騎中，以告東尼馬房「加州凱歌」及由呂健威訓練的「金鷹翱翔」最有捧場價值。

其中呂廐「金鷹翱翔」唯一頭馬正是配周俊樂所得，可見人馬合拍，上仗轉馬房後首次上陣，因沿途在外叠望空而敗，不過亦只輸四個半馬位。

「金鷹翱翔」熱身後今次回配贏馬拍檔，轉倉馬有力贏馬交代。

另外，今季周俊樂騎東廐馬獲六Win，是最合拍的外線馬房，當中五場在谷草建功。

今戰此子獲告東尼提供「加州凱歌」予以執韁，此駒上仗配莫雷拉搏失僅入位，換周俊樂減磅可望贏馬補中。

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