練馬師姚本輝因心臟有事入院治療，不過現時已無大礙，仲話自己冇咩事，叫大家唔使擔心，並感謝各位關心。

雖然姚本輝暫時未能返回工作崗位，但就由佢囝囝兼馬房副練馬師Eric姚浩豐代管廐務。

呢幾日見Eric無論賽日同晨操都做得頭頭是道，講真未來幾年係練馬師退休高峯期，Eric一定把握機會爭取上位。

姚廐今期（23日）由佢領軍出戰的「鼓浪順風」同「魅影揚飛」，點都想贏馬，Eric要證明畀人睇佢可以獨當一面。

「魅影揚飛」上場跑谷草1200米得力拼輸一個馬位畀「場場精綵」（東廐）得亞軍，今次再爭同程，由班德禮換上莫雷拉，點都應該騎高啲，可望補中贏馬。

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