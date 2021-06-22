周三（23日）晚快活谷賽事，方嘉柏在第四場二班1650米雙龍出海，派出「綠色有運」和「星運子爵」分頭出擊。

其中「綠色有運」曾在莫雷拉胯下贏馬，人馬合拍，出戰谷草1650米乃贏馬路程，路有根據，今場排二檔起步，是機會分子之一。

莫雷拉說：「我記得『綠色有運』上季至今所取的三場頭馬，均由我操刀。」

「牠是一匹有實力的馬，牠的跑法相對簡單直接，馬兒出閘反應敏捷，今場排二檔起步，有助很快搶佔有利位置。」

「我最大的疑慮是賽事當晚的天氣狀況，場地的變化令賽事充滿了變數，將會影響到最後的谷草賽事。」

「但若然一切正常的話，我深信此匹方廐馬有一定機會。」

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