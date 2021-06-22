徐雨石得到「電訊」系張氏家族鼎力支持，而他亦交足貨，季內替「電訊巴打」、「電訊火箭」及「電訊超班」勝出頭馬。

周三（23日）谷草夜賽，三匹「電訊」系馬同晚上陣，成為徐廐爭分主力。

其中，第七場「電訊超班」上仗終在田泰安胯下打開勝利之門，今趟卻改由蔡明紹執韁。

徐雨石解釋說：「田泰安上次騎『電訊超班』發揮出色，終為此駒勝回一仗。」

「不過，由於今次三班1200米拆組後，田泰安事先獲聘策騎的『勇趣』（時廐）與『電訊超班』同場，於是我為後駒找來蔡明紹主轡。」

「『電訊超班』今仗雖然升班作賽，但觀乎上賽走勢出色，加上質新馬持續進步，仍有爭勝機會。」

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