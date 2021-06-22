近三次跑馬地夜賽都有轉配備馬勝出，主角分別是5月26日「蝦餃燒賣」、6月2日「好好彩彩」，以及6月9日「賞心星」和「包裝長勝」。

周三（23日）谷草夜戰，轉配備出賽馬有「駿爵士」、「大醇威」和「電訊犇豹」，各有可取之處。

第一場四班1200米方廐「駿爵士」，至今兩捷皆無戴眼罩，今仗不用此配備，還原基本步，有望一矢中的。

第三場四班1000米方廐「大醇威」，至今獲六亞一季俱有戴頭罩，如今復用此配備，用意向善，強配雷神交代格。

第五場四班1200米葉廐「電訊犇豹」，外地贏馬有戴眼罩，來港後七戰全負。

今場加戴眼罩上陣，求變求勝，說不定可取得突破。

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