星期三（23日）跑九場谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬隨時有料到。

第二場五班1200米，「有苗頭」出道兩季首11戰全部不入三甲。

「有苗頭」上仗回師谷草1200米，首次由田泰安壓陣，臨場16倍，閘前打到8.9倍開跑，跌幅高達44%。

結果「有苗頭」守好位跑第二，演出大有改善，看來已找到最佳戰友。

今次人馬攜手再戰谷夜，有望殺出重圍。

第六場四班1650米，「快步速」累積兩勝均於此程，堪稱同程專家。

此駒上仗出戰谷草1800米，由何澤堯壓陣，臨場9.1倍，閘前落到5.8倍，跌幅接近37%。

結果「快步速」跟前未能貫注到底，只能跑第六。

今次回配唯一贏馬拍檔郭能，用意向善，大有機會成為鞍上人復出後首匹谷戰頭馬。

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