盛傳身價高達1,600萬港元的「包裝永勝」，在港五戰包括兩場二班賽及四歲馬系列三關，結果取得兩次季軍無馬贏，表現不似預期。

「包裝永勝」在3月下旬香港打吡大賽落敗不久後，馬主李文斌安排其退役，並讓牠返回澳洲交由廖康銘馬房訓練。

此駒日前已抵達澳洲，廖康銘表示不會刻意部署牠參加當地春季嘉年華，往後將主打一哩及乾快地賽事。

若然其進度未能趕及，廖康銘則會退而求其次，安排「包裝永勝」參加11月在甘柏拉馬場舉行的The Gong讓賽，或是在蘭域馬場進行的二級賽維利爾斯錦標。

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