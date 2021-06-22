周三（23日）是今季最後一次在谷中C賽道跑馬，潘頓近六次列陣同一跑道均有馬贏共獲11Win，可謂能人所不能。

今期（23日）共策七駒出戰谷C，第三場「包裝得勝」及第六場「仲得威 」皆具爭勝本錢，他應可順利延續谷C勝勢。

第三場四班1000米，何良馬房「包裝得勝」上仗配黃皓楠跑同程首度上名，表現是出道以來最好一次。

復課狀態有進無退，強配潘頓決心求勝，戰意有絕對保證。

第六場四班1650米，呂健威馬房「仲得威」有同父「馬爾代夫」季內曾勝同程，本身血統有長力兼合跑谷草，打王牌必拼無疑。

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