谷中周三（22日）第九場三班1200米「明欣賞」，來港後兩捷均在四班賽取得。

「明欣賞」近四仗出爭三班賽亦跑得接近，上仗在田草1200米取得第三，該仗頭馬是剛周日（20日）取勝的「大紅蜂」，證明此駒在三班賽具有競爭力。

「明欣賞」靚太馬主曾向欣之父曾炳威受訪時說：「賀賢向我們透露，『明欣賞』今季狀態長勇，明顯好過上季，只要排得好檔（排位後抽2檔）便有力爭勝。」

「以往『明欣賞』在沙田及快活谷都贏過，性能頗為廣泛。」

「『明欣賞』跑谷草1200米，此乃本身季內贏馬路程，對手沒有沙田般強，我希望馬兒取位順利，可以交出好成績。」

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