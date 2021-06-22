今日（22日）馬會公佈有四駒退役，當中包括兩匹分級賽冠軍，倍感可惜。

2018年香港盃（一級賽2000米）盟主「歡樂之光」已有一年半沒有上陣，七歲馬上年底轉投蘇偉賢馬房後仍未見起色，終安排退役。

「歡樂之光」在港15戰獲4冠2亞上名成績，贏得獎金近2,400萬元。

上年度精英盃（三級賽1400米）頭馬「旌暉」（姚廐），兩日前（20日）在同一錦標賽尋求衛冕失敗，於11駒中跑尾二，亦宣佈收山。

這匹九歲老馬在港服役跑過48仗，取得7冠8亞10季佳績，累積獎金逾2,000萬元。

而另外兩匹退役馬為苗廐「路路之星」及容廐「遨遊千里」，前駒至今贏過兩Win，「遨遊千里」則未嘗一勝。

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