美國著名練馬師巴富達今年可謂諸事不順，繼早前捲入禁藥風波後，最近又再被增加一項指控。

據當地媒體表示，引用加州賽馬局及賽馬報章Daily Racing Form最新一份報告，顯示自2000年開始，練馬師巴富達旗下馬匹一共有74匹死亡，比率是全美最高，暗示巴富達有對馬匹照顧不當的嫌疑。

不過巴富達隨即透過律師反駁，指巴富達非常愛馬，對每匹馬的離去都感到非常傷心難過。

而且每匹馬死亡後都有經過正規的檢驗程序，這些年來都沒有證據顯示巴富達及其馬房團隊有任何違反競賽規例的行為。

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