剛周日（20日）田戰共有三駒列後備一或二，雖然最終都補唔出上陣，但卻取得保護權可在周三（23日）谷戰上陣，分別是第二場「辣得驕」、第三場「明月生輝」及第六場「快步速」，仍合符幕後部署。

第二場五班1200米「辣得驕」（呂健威馬房），上仗跑1400米臨門乏力只得第五，縮程轉戰1200米用意好，改配呂廐愛將何澤堯，可望打勝仗而回。

第三場四班1000米「明月生輝」（羅富全馬房），四戰同程兩獲季軍，路有所長。

上次賽後有心律不正，小休後健康回好，有助復出爭取好成績。

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