馬會今日（22日）公佈，文家良馬房「好運寶馬」及「好運進駒」一同轉到丁冠豪旗下，韋達馬房「奮鬥雄才」則改由希斯馬房訓練。

「好運寶馬」今季起服役，首三仗取得一冠兩季，剛周日（20日）出戰田草1200米，在巴度胯下大熱跑梗頸四，兩日後的今天便宣佈轉廐。

至於三歲自購新馬「好運進駒」暫時未有出賽紀錄，此駒在港兩課試閘表現一般。

「奮鬥雄才」在港上陣六次，全部不入三甲，同主馬「成才」季內在希斯訓練下取得三捷，且看前駒轉廐後能否開齋。

「才」系早前已有「嘉才」及「聚才」離開韋廐，如今仍在韋廐的有「恭喜發才」及「全才」，後駒季內暫12戰兩勝三位三殿，表現很好。

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