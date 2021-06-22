韋達上季開倉已贏得44Win，備受各界讚賞，今季暫獲34冠，剩餘七次賽事要追落後，徒弟周俊樂現時只差何澤堯六Win，仍有機會挑戰告東尼獎，韋達必然鼎力支持。

馬房近兩次谷戰皆起孖，配周俊樂三匹王牌馬悉數勝出，部署明刀明槍。

周三（23日）晚谷草重燃戰火，韋廐共出四駒，全部交由徒弟操刀，一對王牌馬「手牽手」和「八心之威」，肯定會係馬房出擊重心所在。

第二場第五班1200米「手牽手」，前仗在第四班同程後追得第四，造出22.7秒全場次快末段時間，谷草性能早已試準。

6月10日試從化草閘再磨，「手牽手」力度顯著增強，成熟程度有所提升。

今次可初落第五班跑，立即打王牌報名，兼且換上周俊樂減五磅，對手亦不強，有力敲響勝鼓。

第三場第四班1000米「八心之威」，雖然上仗只在第五班同程打開勝門，但當晚排12檔早段搶得急，照樣可以輕鬆一放到底，總時間造57.11秒，仲快過同晚四班同程亞軍「勇創派對」（呂廐），盡顯本身實力。

「八心之威」復課快跳皆由韋達經手，備戰工序與上仗一模一樣，。

打王牌等同程再出，升班只負116磅輕飄飄，抽6檔起步形勢好，連捷呼聲甚高。

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