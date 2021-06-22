資深馬主「心星」系關氏家族今季名利雙收，除有「達心星」五Win兼贏打吡外，還有「顯心星」四捷且於剛戰（20日）捧走三級賽精英盃，甚至較低班的「賞心星」早前也以輕鬆姿態打開今季勝門。

此三駒合共取得10捷，威震馬壇！

正當「心星」系頻頻贏馬之際，轄下卻有一駒季內屢戰屢負，牠就是年初從丁廐轉投的「青心星」。

「青心星」今季跑過九場，任何場地都照跑，逢出必搏兼且屢成大熱，但暫時只得兩亞兩季一殿三第五，總是與頭馬無緣。

今次「青心星」又有新嘗試，就是被方嘉柏馬房安排首度增程，夥拍華將蔡明紹於周三（23日）谷草第八場競逐1650米。

雖然「青心星」在港從未跑過1200米以上途程賽事，而且其父「展雄才」當年服役時亦只跑1200米賽事，但後駒在港不少子嗣卻有一哩長力，例如「帝豪寶駒」、「翡翠福星」（已退役）、「超強快駒」（已退役） 等，亦有「無限大」這匹後裔於英國薩塞克斯錦標（1600米一級賽）擊敗「大競賽場」掄元。

加上「青心星」母系贏至2000米以上，外祖父更是一代長途名駒「沙鏢」，有理由相信「青心星」此刻勝任一哩。

此駒年初由丁冠豪馬房轉至方嘉柏馬房，至今仍未贏馬交代。

「心星」系全力支持方嘉柏，後者想出盡法寶替「青心星」爭取頭馬，鬥志完全毋須懷疑。

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