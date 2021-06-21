隨着東京奧運即將來臨，日本政府都宣佈解除緊急狀態令，以加快奧運的最後準備工作，

有見及此，日本中央競馬會亦因應政府最新實行的措施，表示將由6.26開始，重開國內大部分場外投注處，而場內投注處亦會有限度開放，於數個馬場提供有限度的雙邊投注服務。

即將開放的場外投注處包括札幌、淺草、銀座、新宿、涉谷、名古屋、京都、梅田、難波及神戸等縣市。

至於場內投注站，則有小倉競馬場率先在6.26開放，而中山、中京、京都、札幌、東京及阪神競馬場就將會在7.3開始開放場內投注站予馬迷投注。

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