明晚（23日）舉行谷草夜賽，共有九駒初打谷戰，其中四駒試過谷草大閘。

第一場「插班生」兩次落第，最近一次於5月22日由梁家俊出試1000米，當日慳位追上得第五名。

同父馬中，「機緣巧俠」在谷草1650米贏過三次。

第三場「無可估計」一次第三，於5月22日由楊明綸出試1000米，當日二百開鞭，反應凌厲，最後以馬頸位之微負於「勝利多多」、「蒲俠超得」。

「勝利多多」一次勝出，於5月22日由班德禮出試1000米，當日與「無可估計」同組，全程慳位追趕，最終勝出。

同父馬中，「進力之城」在谷草1650米贏過兩場，今仗料與「無可估計」一樣，初出即有威脅力。

第五場「麒麟」一次勝出，於5月22日由薛恩出試1200米，當日以一放到底姿態掄元，雖只以馬頸位險勝「美麗滿滿」，但全程有前有後，韌力較前增強。

同父馬中，「英之星」贏過谷草1200米。

「麒麟」由田轉谷，今次抽得好檔起步，鞍上人薛恩剛戰（20日）更獲來港後首項分級賽冠軍，人馬皆值支持。

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