周三（23日）快活谷第九場三班1200米「戰熊三千」，前仗配莫雷拉爭同程，沿途走三叠造出不俗之末段時間上名，人馬合作效果不錯。

「戰熊三千」今戰與莫雷拉故劍重逢，有力交出頭馬。

莫雷拉受訪時說：「我前仗策騎『戰熊三千』獲得季軍，而馬兒過往在三班賽跑得接近，上場也跑第四。」

「牠的末段衝刺力甚佳，足證牠在第三班有競爭力，今次排在4檔起步，形勢有利。」

「『戰熊三千』本身具前速，排內檔有助牠搶到前列位置。」

「我認為牠不只局限放頭，巴度上場策騎牠，馬兒早段留後，在直路交出凌厲衝刺，走勢令我留下深刻印象。」

「我希望牠今仗可交出應有水準，從而取得好成績。」

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