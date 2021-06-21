谷中周三（23日）有九場夜馬跑，從化兵星羅棋布，當中有兩匹特別值得介紹。

賀賢早前曾安排「馬爾代夫」到從化受訓，結果馬兒剛周日（20日）建功而回，收到幕後想要的理想效果。

第五場「桃花旺」大前仗跑完第二後，近兩戰均交不出預期水準。

「桃花旺」上次賽後不久，被運往從化受訓，並在當地連番快試，從而提升狀態。

今場夥拍莫雷拉列陣兼打王牌，賀賢擺大個頭，立心替馬房乘勝追擊。

至於羅富全與外號火車的潘明輝今季合作愉快，雙方攜手已勝出八場頭馬。

這次谷夜尾場「以戰養戰」，上仗初配潘明輝跑第二，人馬證明合拍。

此駒賽後被運往從化受訓，並在當地積極操練，晨操表現持續良好。

人馬如今合力再攻谷草，絕對有條件打勝仗而回。

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