近期不少馬匹初跑谷草即勝，羅富全馬房戰駒是當中佼佼者。

今季羅廐先後有「駿馬風采」、「快快有」、「俏芳華」和「大眾開心」田轉谷即贏，盡顯廐主部署功力。

周三（23日）列陣谷夜第七場三班1200米「南區有」，排9檔負122磅配潘明輝，有權成功效法上述四駒。

「南區有」上賽在田草1200米強組跑第四，同父馬「零距離」（沈廐）季內出道六戰全跑谷中1200米，錄得兩冠一季一殿，場地性能可見一斑。

血統顯示「南區有」合跑谷草，如今首戰谷中1200米，未嘗不可一擊即中。

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