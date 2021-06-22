星期六（26日）沙田設有十場泥草地日馬，騎師有波健士與馬雅停賽，巫顯東刑滿復出，還有賀銘年、蔡明紹及巴度同作停賽兼今季煞科前最後一戰。

第二班1200米草地：「肥仔叻叻」（體重近1,400磅）上場在何澤堯胯下初出即勝，今場改由潘頓壓陣。

第三班1200米草地： 「志力同心」早前走勢接近，上場在蔡明紹胯下跑第12名，今次換上潘頓策騎。

第三班1400米草地：「閃得快」上賽在潘頓胯下跑第二，今仗改配見習生周俊樂減磅出擊，潘頓同場則騎「北極光」。

第四班1200米草地： 「峰爭」近三場配莫雷拉兩度獲季軍，雷神今次揀騎上場在他胯下一出即勝的「風火戰駒」，前駒轉由潘明輝執韁。

第四班1400米草地：「皇龍福將」近兩戰配潘頓獲一亞一第六，今場初配莫雷拉。

第五班1650米泥地： 「跑得寶寶」上次配巴度獲第五，今趟由田泰安策騎。

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