法籍騎師巴度近期真係禍不單行，騎「機緣巧俠」（文廐）未盡力，被重罰停賽五日及24萬元，剛戰（20日）又不小心策騎「日日夠」（文廐）被罰款18萬元。

騎者呢個月夾夾埋埋突然唔見咗42萬元，唔肉痛就假，依家佢跑多兩期就停賽，點都要追數。

今期（23日）谷草夜賽佢騎五駒上陣，其中第九場「十二馬」（賢廐），季內出賽六次得兩勝兩位，上場跑田草1200米突然失準得第十。

但當日馬匹排12檔起步被迫全程走四叠，蝕位甚多而敗不能作準，今次突然安排轉跑谷草1200米，谷草對手一向比田草弱，又得三檔之利，相信巴度一定把握機會射出呢球「十二馬」！

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