全港市民呢幾日都非常關心《蘋果日報》，馬圈中人亦都一樣。

每朝沙田馬場晨操，個個馬房都會有份「早餐基金」，即係從賽事所贏得的獎金之中拎出一部份，請馬房手足食早餐。

每朝七點幾，一袋袋早餐由火炭的茶餐廳送到馬房範圍門外，有幾個馬房亦會訂閱《蘋果》實體報紙， 騎馬人同馬伕完成早上工作後，可以邊食早餐邊睇《蘋果》。

呢個習慣大概同廣大讀者一樣，可惜好大可能於星期六（26日）之後劃上一個傷感句號。

昨日（22日）朝早有華將同練馬師向《蘋果》馬經版記者同攝記送上慰問，雖然大家關係只限於工作層面，但晨操同每次賽事都見面，大家慢慢就會熟稔。

幾日後，《蘋果》同事或各散東西，前程未卜，難免傷感。

得悉馬經版同人會盡最大努力做到星期五（25日），而星期六沙田跑日馬當天亦可能係《蘋果》最後一日出版。

本人希望呢兩期賽事，讀者可以贏錢之餘， 亦希望佢哋可以好好細味《蘋果》全體員工付出的心血。

撰文：林湛穎

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199