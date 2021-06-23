前藝人劉小慧（原名劉少慧）把原屬其夫蘇志威名下的前香港馬「駿王」，安排轉往澳門重新服役，易名「駿王仔」。

她認為事件間接令到退役馬權益得到關注，並非全屬壞事。

劉小慧更藉此呼籲馬主們不要棄養馬匹，應如對待其他動物一樣，盡力照顧牠們終老。

整件事要由蘇志威名下馬「駿王」的退役安排說起，此馬在港累積兩Win，卻於去年2月出賽後被驗出心律不正，幕後隨之安排牠前往新西蘭的牧場頤養天年。

原本此項安排甚好，想不到事隔一年後，此馬卻易名「駿王仔」轉戰澳門，同時轉至劉小慧名下。

此事令不少人提出疑問，為何甚為愛馬的蘇氏夫婦，要讓這匹八歲老馬繼續征戰呢？

劉小慧曾對此作出解釋，她重申說：「我把『駿王』送去澳門，其實最終是想把牠運往內地安享晚年，日後我們去探牠也方便得多。」

「根據現行條例，香港的退役馬不可直接送去澳門，要先前往第三地作中轉站，才可進口濠江。」

「我們花了數十萬元把此馬先運去新西蘭，再轉送澳門。」

「如果不愛牠，為何要花這麼多資源去做這件事？」

「若說為了名利就更無稽，一匹八歲老馬又能贏多少奬金及榮譽呢？」

「駿王」的去向備受關注，雖然惹來外界誤會，但劉小慧認為事件可令多些人關心退役馬權益，都是好事。

劉小慧說：「自從我做了馬主後，與『駿王』建立起深厚感情，彼此關係猶如母子。」

「相信養過貓、狗或其他動物的人，都會明白我的心情。」

「我們養動物絕不會中途棄養，養馬亦一樣，既然親手引入『駿王』，便有責任養牠至終老。」

「其實我大可簽個名，把牠交給馬會，其生死自此與我無關，但我真的做不到，這與棄養沒有分別。」

「事實上，香港每年有數百匹馬退役，只有小部份馬主願意額外付款，把牠們運往外國牧場頤養天年，同時亦只有少數馬匹被運往上水雙魚河馬會會所，其他的馬又去了哪裏呢？這值得深思。」

按馬會現行規定，每位馬主引入馬匹來港後要付八萬元，作為馬匹退役後運往外地費用。

即使馬主日後拒絕把馬匹送去外地，該八萬元亦不會退回。

此外，如馬主決定把退役馬送往外國，其後仍有額外支出。

對此劉小慧說：「八萬元其實只包運費，並非每位馬主都願意肯再付款照顧馬匹終老。」

「一般來說，馬匹有十幾至廿幾歲壽命，但有些不良牧場收完錢後，便把這些退役馬放逐，不再照顧牠們，部份馬匹甚至死去也沒人跟進。」

劉小慧認為，若可讓馬匹可直接運往澳門，再轉送至其他地方，也是一個好選擇。

她說：「我真的非常不明白，港、澳兩地這麼近，坐船或搭車都很方便，為何要馬匹轉輾飛去其他地方，才可運去澳門呢？」

「馬主要多付數十萬元，馬匹又要舟車勞頓，真的很辛苦。」

為了把「駿王」留在身邊，劉小慧甚至想過學騎馬。

她說：「上水雙魚河的空位有限，除非馬主本身識騎馬，才可付錢把馬匹留那裏。故此我曾想過為了『駿王』去學騎馬，但練馬師朋友叫我不要癲，這樣大年紀才去學一定應付不了，最終唯有打消念頭。」

「我想把『駿王』留在身邊，照顧牠直至終老，早前已在內地物色到一個非常舒適的地方，讓牠安享晚年。」

「我很感恩仍有能力負擔『駿王』的運費及其他支出，我估計合共約七位數字，但我認為值得。」

劉小慧認為馬匹才是賽馬運動的主角，馬會有責任為牠們多謀福祉。

她說：「如果沒有這些賽駒，社會又何來這麼多善款？

我希望馬會可多行一步，每個賽日從大彩池中抽取1%作退役馬基金，如此應可解決不少問題。」

「駿王」現時以「駿王仔」之名在澳門服役，屬劉小慧名下，已八歲的牠在當地跑過兩仗獲得一席亞軍。

劉小慧強調，當初決定把「駿王」運往濠江，非為爭名逐利，有合適的賽事才會讓牠跑，一切以馬匹健康為依歸。

劉小慧說：「練馬師錢健明真的很好，體諒我愛『駿王』的心；其實一匹八歲老馬又能助馬房爭取甚麼佳績？但他仍願意接收此馬。」

「錢健明紅褲子出身，他親自操過『駿王』後表示，覺得馬兒健康良好，不太似有傷患。」

「其實此馬天生筋鍵不太好，但非外 界所傳傷得如此嚴重，否則我也不會讓牠出賽。」

「『駿王』性格獨特，出賽睇心情，試過在港輸廿幾個馬位後，第一時間返馬房問一班手足攞嘢食，很有趣。」

目前蘇志威在港養有兩駒，除個人名下的「蟲草天峰」外，尚有團體馬「蟲草之凰」。

對於此兩駒，劉小慧的期望很簡單，她說：「只求牠們健康、平安已很足夠。」

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