作為《蘋果馬經》的一分子，我感到驕傲。

記得三年前我在匯豐銀行任職，然後接到一個電話，是我前上司打給我：「有冇興趣入行試吓做？」

就是這通電話，改變了我的人生。

經過三年光景，我升了職；加了薪；當然也加了辛，遺憾地手頭上很多工作未能完成，公司營運便告一段落。

一直以來，馬經在《蘋果》中並不受重視，人手少，資源少，受眾相對也較少，但我們每位員工，都拼盡全力去做好每一個專訪、每一次賽事、每一次直播、每一段故仔。

除了撰稿、寫故仔，我參與了《競馬Fact Check》與《玄機解馬》第一集至最後一集的統籌，也慶幸有份主持《後生仔傾馬仔》，除了感激上司對我的提攜，更要多謝他們對我的包容，給我足夠多的自由度發揮。

講到我的上司，他長得英俊卻兇神惡煞，其餘同事對他敬而遠之，不過人夾人緣，能夠與他共事，確實受益良多。

我本人心直口快，不諳職場所謂的眉頭眼額，記得一次上司要求「某某某做唔做到？」我直截了當一句：「真係做唔到，唔係唔想做。」

後來發現，其實做到與否，根本不重要，最重要是願不願意嘗試踏出第一步。誠如當年黎生提出要做《競馬Fact Check》，我和幾位同事一致反對。

「哇，點同官台撼？」、「我哋畫質唔夠好」、「邊夠資源？」、「訊號要delay喎」、「廠嗰邊要夾期喎」、「好難搵主持長期合作」，不過原來試完，發現原來可以咁成功。

在此，我感謝我的前上司改變了我的命運；感謝現在兩位上司對我的教導及照顧，但最感激的，是身邊一起追更、一起埋頭苦幹構思專題、研究稿件、合作拍節目的所有同事，更要感謝每個賽日風雨不改購買《蘋果馬經》、收看我們節目的每一位觀眾。

《蘋果馬經》或者要暫告一段落，但我們江湖再見！

馬經版編輯 傑少

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