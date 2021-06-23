雖然俗語有云富不過三代，但其實只要努力把家業傳承下去，都可以成功。

香港馬圈將來，或會出現首個練三代，主角便是方嘉柏。

方嘉柏的父親方祿麟及岳父夏志信，一樣是練馬師，一家與賽馬結下不解之緣。

方嘉柏表示：「我很年輕的時候就有跟隨父親入馬房，就此萌生練馬的想法。」

「他說想從小就教我有關馬房的所有事，也會讚賞我，讓我有自信可以繼續在這條路上前進。」

「他跟我說，如果想在馬圈成功，就要努力工作，只要保持這份專注，便能在這行取得成就。」

方嘉柏現在已經成為頂尖練馬師，他的兩個兒子Ryan和Roman在完成學業後，近年跟隨他在馬房工作學習。

方嘉柏深信，當年父親對他全盤信任，現在自己也會這樣對待兒子們。

方嘉柏說：「現在我會給予他們學習機會，但不會給他們壓力。」

「我很幸運可以有這三個兒子，假如他們真的想走這條路，我絕對會支持他們。」

兩個兒子認真向爸爸學習，父子兵拍住上，方嘉柏說，他在兒子身上看到自己的影子之餘，亦會有所啟發。

「我們一家人常常在家一起傾談，每個人都會自己的想法，我會好好坐着聆聽，這是很好的事情。」

「在這圈子裏，有己見是很重要的，如果你有自己的見解，你就有機會可以做得更好，你會有正確的思路，把好的能量注入到工作上。」

身為居港外國人，來港超過30年，方嘉柏的廣東話，在馬房工作中學得，和馬房員工有良好溝通，從而令整個馬房運作更順暢，助他爭取更好成績。

他表示：「我懂說一點廣東話，可以的，我的廣東話水平還可以，能應付到工作所需，這對我的工作確實有幫助。」

「很可惜我小時候沒能學到，在香港讀書的時候，缺乏學習廣東話或國語的機會。」

「我們來到香港讀國際學校，只能學法文或者德文，所以現在學到的廣東話，大部份都是從馬房工作中學習回來的。」

今季冠軍練馬師之爭，方嘉柏暫時領先蔡約翰，兩人極有機會重現，2013/14馬季的經典一幕，且看最終鹿死誰手。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199