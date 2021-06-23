港澳馬壇近半世紀，都離不開一個「摩」字，摩氏家族叱吒兩地馬圈，老摩（佐治摩亞）、大摩（約翰摩亞）、細摩（摩加利），他們三父子加起來，奪下35座冠軍騎師及練馬師。

馬講血統，人都一樣講血統，大摩兒子喬治摩亞是一名出色馬販，親手引入「步步友」、「佳龍駒」及「美麗傳承」三匹傳奇馬王。

至於細摩在澳門的基業，先後由兩個仔霑士摩亞與摩利高接棒，全力守護摩氏王朝這個金漆招牌。

摩利高說：「作為練馬師，我的主要目標是留在亞洲，澳門是一個好地方。」

「我的父親摩加利曾是八屆冠軍練馬師，我的妻子是華人，她是澳門人，我現在亦已經成為澳門居民，因此就像回到家裏一樣，感覺很好。」

摩利高14歲跟父親在澳洲學藝，之後兩父子一起回到澳門，他做馬房副練，協助爸爸一手開創摩氏皇朝。

「我由上季開始於澳門從練，而且成績不錯，在此要感激一班馬主支持，特別是譚少強先生（「浩勝」系馬主），我們很幸運可以在上季憑「浩勝傳承」贏到澳門堅尼。」

跑完澳門堅尼，象徵澳門三冠大賽即將展開，重頭戲第二關澳門打吡。

1996年的一屆，老摩訓練「一矢中的」在摩加利策騎下封王，成為一時佳話，今年摩利高亦有機會叫糊。

摩利高續道：「贏得澳門打吡對我來說意義特別大，因為我父親摩加利雖然在從練時未贏過打吡，但他曾以騎師身份贏過。」

「而我祖父就以練馬師身份贏過，因此在這裏以第三代之名從練，若再奪得這項全季最重要賽事，絕對會是至高無上的成就。」

「現時我馬房有兩匹四歲馬，第一匹是「浩勝精綵」，牠贏了四場賽事，相信之後應付1800米途程都沒有問題。」

「還有『縱橫萬里』，牠正在進步中，今年打吡我有兩匹參戰馬，希望牠們都能順利入選，然後爭取到好成績吧！」

摩利高亦獲澳門賽馬史上最高插班評分的自購馬加盟，這匹馬對香港馬迷而言絕不陌生，就是「常感恩」。

摩利高表示：「『常感恩』在港不算跑得很多，只跑過17場而贏過五次，馬主認為馬匹仍然年輕。」

「而我的大伯約翰摩亞在港也很用心照顧牠，因此狀況仍然很好。」

「常感恩」因為流過兩次鼻血，被香港馬會強制退役，是正宗質高體弱的馬，摩利高自己卻有一套針對這類馬的訓練方式。

摩利高續說：「對於流鼻血馬，其實沒有甚麼規定，我認為第一件事是要確保馬匹健康，而要令牠們健康就需要足夠營養品；另外就是操練方法，你不能過份操練那些流過鼻血的馬。」

「還有像我提到，在澳門賽事步速比香港快很多，所以如果能讓牠放鬆競跑，不給牠太大壓力約束，這會對牠們有很大幫助，大大減低再度流鼻血的風險。」

擁有豐富的練馬知識，源源不絕的兵力及廣闊的人脈，摩利高假以時日，有望踏着前兩代的足跡，在澳門闖出一片天，立下三代稱霸的偉業。

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