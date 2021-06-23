周三（23日）快活谷夜賽，角逐第一場四班1200米的「寶麗生輝」上場在港初出，角逐沙田1200米，負於蔡廐明星馬「神之水滴」取得第五名，獲得獎金名次，表現不差。

希斯今仗部署此馬轉爭谷草，渡江對手大幅減弱，有望在薛恩胯下跑得接近。

希斯說：「『寶麗生輝』上場在港初出，表現不錯，我相信這匹質新馬從實戰中學習了寶貴的一課。」

「今次我安排牠轉爭谷草，因為谷草的場地沒有這麼硬，應更合馬兒的發揮。」

「此馬在第四班絕對具競爭力，谷草1200米的步速偏快，希望馬兒可以適應，牠下季更為成熟和成長，可望交出進一步的演出。」

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