《蘋果日報》出刊26載，能否再走下去沒有人知道，不過當年出版，成份報紙帶起傳媒界，高薪挖角，將整行人工提升。

時至今日，佢或者會消失，亦印證現時傳媒的苦況，不少傳媒減人工、 裁員，呢幾年聽過唔少。

馬經版更不用多言，由最風光的上世紀八、九十年代，聽番老行尊講，呢行可謂紙醉金迷。

時移世易，時代巨輪不斷轉變，過往馬經寫稿非常風光，一篇文章隨時800至1,000元稿費。

現時卻係二、三千元寫足一個月，有啲仲要係冇錢都要照寫，呢個係咩世界？

不過，《蘋果馬經》絕對唔同於坊間其他馬經，稿費一定高過出面，絕對是良心馬經。

在此先多謝《蘋果馬經》同人歷年關顧，希望大家有緣可在馬圈再會。

撰文：關志彬

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