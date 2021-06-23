是晚（23日）復跑谷草夜馬，近日天氣不穩加上谷草已有一段時間沒有賽事，度馬更要細心一點。

頭場四班1200米，一對除眼罩馬都值得動動腦筋，較正路的選擇當然是四班賽中堅「駿爵士」。

今仗檔位適中而預計早段步速不快有利發揮，過往兩場頭馬皆在冇戴眼罩的情況下取得，如今除罩跑有殺着。

至於走偏鋒的選擇為轉倉初出，過往10戰全負的「金期莊家」，近期大敗後轉投鄭俊偉，練者選擇其在三班賽亦輸近的谷草初出不會無的放矢，如能藉檔利早段佔得先機，有權一鳴驚人。

尾場三班1200米同樣不易拆解，揀馬先揀今季在同程搵到真正出路的「以戰養戰」，今仗雖排外檔但預計早段快馬甚少可輕鬆切入二叠，採回其贏馬一役跑法可制勝。

至於今次再戰谷草的「十二馬」絕對不能忽視，此駒首次跑谷草落敗時與上仗一樣都排外檔，今戰排回內檔起步形勢反客為主，以其贏田草級數易地可補中。

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