人老了總愛懷舊，說到昔日在港點滴，人過半百的馬佳善顯得回味無窮。

他說：「最令我難忘的一場香港勝仗，是策騎「奔騰」贏出打吡（97年）。」

「坦白說，我在港的日子就像一個童話故事，我從沒想過可取得這樣巨大的成功，我一直自我競爭，以提升自己。」

「記得首季我與林紅飛合作，在董事盃策騎『鋼上旺』勝出，為他帶來首次分級賽勝利。」

「我還記得自己當日還有個黑眼圈（撞瘀了眼簾），這也是很難忘的。」

「我還贏過沙田錦標、主席獎（現稱主席短途獎）等多項不同大賽，這些賽事令我銘記於心都有着不同原因。」

未必個個馬迷說得起馬佳善當年在港首匹頭馬的名字，他自己卻記憶猶新。

他說：「當年我憑「輕快而出」替告東尼勝出其首匹頭馬（時為96年9月18日五班谷草一哩），事後我們一起慶祝，玩得很開心。」

「我把他當時送給的簽名相保存至今，畢生難忘。」

馬佳善跟人交談時總是笑意盈盈，說話也出名圓滑，不會得失任何人。

他沒說出一匹自己在港騎過的愛駒，正是這個原因。

馬佳善說：「要選一匹所謂的愛駒，那是十分困難的，皆因一匹良駒可能因遇到合適時機，在一季或三兩季內跑得很好。」

「馬匹各有不同性格，牠們會在不同情況下有不同演出，亦可能因令人驚喜地勝出某場賽事，便俘虜了別人的心。」

「總之，我不會把馬匹作比較，因這是不公平的。」

然而他強調自己是個幸運兒，當年在港騎過不少經典良駒，例如「翠河」、「活力先生」、「奔騰」、「原居民」等，並憑牠們贏了不少大賽，令自己留下一幕幕難忘回憶。

眾所周知，馬佳善當年在港取得成功，跟他與一代知名練馬師愛倫合作無間，有着不能切割的關係，而「活力先生」、「奔騰」、「原居民」等駒亦正是出自後者手筆。

馬佳善說：「我自己非常幸運，在港取得成功，不斷突破自己，能與很多優秀練馬師合作。」

「回想在港的10年（實際是12年）歲月裏，感覺很有趣，我從練馬師身上領略到如何為馬匹安排晨操、部署牠們出賽。」

「我不得不說愛倫（已故）是一位非常傑出的練馬師，他善於轉化數據，他會為馬匹安排最佳操練。」

「那可以是他朝早看過馬匹的情況而作出的調節，至於他在大賽方面的成就，也是人所共知的。」

「去到當我與希斯共事時，便是最開心的日子。」

「當年我與希斯打波時，他總是不停地笑，我知道自己入到波是『符碌』多於一切，惟我打得很開心，樂在其中。」

馬佳善感恩自己來過香港，做騎師達到名利雙收，成為本港馬壇其中一位經典人物。

他說：「感謝馬迷送給我的那些場景，尤其是當我勝出頭馬後，他們對我的歡呼、叫喊。」

「還有那些特大的相片冊，內裏都是我在香港勝出的頭馬，他們讓我感受到香港賽馬給我那種特別美妙之感。」

「我懷念香港，當年我來港很合時，當時我是33歲，在港我學懂了很多東西。」

「我在45歲離港，（當時）還想着自己可以做得更好。」

「在港我遇到很多頂級騎師，就像靳能（已掛靴）、巫斯義等，他們讓我獲益良多。」

「即使是那些來港的年輕冠軍騎師，我也會向他們討教。」

「又如當年遠征杜拜，適逢英國還未開季，我在杜拜遇到很多知名騎師，我不斷向他們討教，令自己大有得着。」

香港疫情還未平息，作為一位遠在南非的「前香港人」，馬佳善不忘為香港加油。

他說：「我知道你們正在對抗疫情，我祝你們早日戰勝疫情，大家身體健康，我亦期待將來跟你們見面。」

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