由九十年代開始，南非大軍包括馬佳善、霍達及韋達，雄霸冠軍騎師寶座21年。

之後輪到澳洲稱霸，白德民、柏寶、到潘頓，這班澳洲幫近年可謂不斷壯大。

不過自從雷神莫雷拉降臨，森巴旋風就越捲越勁，成為香港馬圈的新勢力。

雷神贏了三次冠軍，在香港打響名堂後，馬上叫他的鄉里齊齊來港打拼，波仔波健士雖然陣上經常被鬧，每次騎馬都東張西望，但他原來是四屆巴西冠軍騎師，還贏過三冠大賽。

今季又有以下這位冠軍級同鄕加入，三個森巴兵同聲同氣，巴西幫正式在香港馬圈插旗。

馬雅和很多巴西人一樣，自小就已經很喜歡森巴足球，亦會夢想長大後能成為一個偉大的足球員，就如馬雅的偶像朗拿度一樣。

馬雅說：「在我小時候，當時每個小孩都想成為足球員，皆因巴西足球聞名全球。我最喜歡的就是朗拿度，他實在很厲害。」

「但在我長大以後，我卻對賽馬更有興趣，因此就改變主意，最後成為了騎師。」

馬雅說到巴西人雖然人人都想踢足球，但有多少人真的能夠如願，成為另一個朗拿度？所以馬雅很快便醒過來，回到現實。

「我的父親有一個牧場，所以我自小就已經懂得騎馬，我記得第一次騎上馬背感到很興奮，感覺很好。」

「在我於巴西開始騎馬之前，有位馬主邀請我參加一次賽事，在聖保羅的馬場，我覺得非常好，因此他問我想不想成為騎師。」

「我說可以試試，他也說好。之後他就幫我進入騎師學校從此就開始我的騎師生涯。」馬雅續道。

馬雅在巴西策騎初期，從08年開始到16年，每年他的成績都位居前列，不過始終與冠軍寶座無緣，所以在2016年時隻身前往澳門，終於一嚐當冠軍的滋味。

人望高處，成為了冠軍之後，就要登上更大的舞台，2020年馬雅轉戰星洲，憑着「宥保祐」贏了克蘭芝一哩賽及萊佛士盃兩項一級賽冠軍。

而該季他合共亦取得62場頭馬，僅以3場之差不敵杜奕屈居亞軍，不過只跑過一季，馬雅就決定轉投香港懷抱。

馬雅續說：「香港（對比澳門和新加坡）確實是更好的，因為獎金豐厚得多，而且賽事的規模更大，次數亦更多，但我覺得新加坡和澳門都很好，很感恩可以在這兩個地方策騎，當然能來香港也很開心。」

馬雅來到香港，雖然不諳英文，不過在這裡幸好遇到莫雷拉和波健士兩位同鄉好兄弟，最重要是可以一起工作之餘，收工都可以一起玩樂。

「我跟莫雷拉和波健士一起踢過數次波，所以覺得很開心，可以和自己的朋友一起踢球。」

轉眼已經在香港快四個月，馬雅表示自己都大致適應了，展望來季，馬會已經向他發出半季騎師牌照，他就寄望自己能夠再進一步。

「我和太太都在香港安頓好，一切都過得很好，覺得很開心，因為來港策騎是個很好的機會，我也會繼續努力，希望將來能繼續有更多頭馬。」

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