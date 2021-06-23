洋名Icy的黃婉曼和丈夫馮柏基都曾養馬，其中以團體馬「跳出香港」表現最佳，在港累積六場頭馬，包括兩場級際賽，卻因傷患被迫提早退役。

馮柏基過往曾養的「薑餅人」（已退役）在港累積四場頭馬，另一匹「天氣先生」則九戰無功後退役。

整體而言，馮氏伉儷的養馬運都算不錯，黃婉曼笑說：「其實我們都幾幸運，尤其是『跳出香港』很叻仔，曾在大賽中有好表現，有過一段光輝時刻。」

「可惜天意弄人，牠其後受到腳患困擾；由於一眾幕後包括我先生、羅雪儀及其父羅傑承都是愛馬之人，我們徵詢過獸醫及方嘉柏的意見後，決定把牠送往外地休養，這是對馬兒最好的安排。」

「我覺得『跳出香港』已經很成功，在牠健康時能發揮出天賦潛能。」

「現在牠受傷了，我們不想馬兒再冒險，或許牠去到外國後，可找到另一崗位再發光。」

「一如『天氣先生』般，由於牠天生白色，故退役後已成功轉任儀仗馬，雖然牠並非適合競賽的馬，但能夠找到適合自己的崗位，我很替牠感到高興。」黃婉曼鼓舞地說。

有人認為養馬有點似做生意，未做之前，充滿希望；做落就發現到現實與想像之間，往往有落差。黃婉曼也有其一套見解。

她說：「養馬同做生意都受很多客觀條件影響。馬匹能否交出成績，除靠本身實力之外，也取決於練馬師部署、騎師發揮等。」

「至於飲食生意，除靠食物質素及味道外，員工服務、餐廳環境等也很重要。」

「然而，不論養馬或做生意，最重要的還是興趣，有興趣才可長遠發展下去。」

「我們養馬是因為喜歡馬匹有靈性；開餐廳則由於愛與別人分享美食，所以才會去做。」

那麼黃婉曼會否視養馬為一項投資呢？她說：「我和先生只養過一、兩匹馬，談不上是甚麼投資。」

「有些馬主買下牧場，並以較低成本購入年輕馬，並從中揀選精英來港。」

「我想他們才稱得上是投資賽馬，再者我和先生養馬不為利益，只為了興趣，因為大家都喜歡馬匹。」

黃婉曼又透露，她和丈夫仍會繼續入紙抽馬，如果將來購入的是雌馬，或會命名為「天氣小姐」。

黃婉曼夫婦現時育有兩女，暫未有再生小朋友的打算。

她說：「以往我希望可生三個小朋友，但遇上今次疫情後，發現小朋友或不能夠返學，需要在家學習，家長也要多花點時間陪伴。」

「所以決定睇定些再算，暫時只希望兩位女兒能夠健康成長。餐廳方面，能夠營運得當，已是我當下的目標。」

多年來，黃婉曼都保持理想身形，未知有何竅門呢？

她笑說：「其實自從生了小朋友後，我的骨架已比以前粗大，但我深信keep fit是女人終身事業。」

「所以忙於照顧家人之餘，為自己健康着想，也要做運動。」

「我一周會跑步兩至三次，每次約半個至一個小時。」

此外，黃婉曼也執行「黃金8小時減肥法」，即限每天在八小時之內進食，其間也不會暴飲暴食。

她說：「我也相信血型減肥法，根據每種血型的不同特性，找出適合的食物及運動，針對每個人的血型作飲食控制。」

「以我的血型為例，不宜食太多雞肉，因為會阻礙脂肪分解，所以我都會自我節制。」

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