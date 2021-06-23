周三（23日）谷草賽事用C跑道作賽，天文台預測或有雷暴，宜留意臨場天氣情況。

睇番最近5月26日同一移欄，形勢大利前置馬，九場賽事共有八匹頭馬守前三位入直路建功。

其中，「怪獸媽媽」、「種福者」、「電訊巴打」、「正本歡心」及「舞士精神」同樣一放到底。

加上預期賽日有雨，估計臨場快放馬更加有利，具前速的賽駒值得優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「怪獸媽媽」及第八場「電訊巴打」上仗正是於谷草C欄贏馬，等番同一欄位出王牌再跑，有運抽埋內檔，注定梅開二度。

另外，第六場「快步速」三次跑谷草C欄獲兩冠一亞，回師福地有力重拾勝軌。

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