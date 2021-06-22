方嘉柏一向好照顧徒弟，雖然陳嘉熙跑完今季後就轉做自由身騎師，但方仔近期依然力撐呢位徒弟。

剛戰（20日）兩師徒合作一駒「開心大師」即贏，亦令陳嘉熙全日勝出率達百分百，今期（23日）方嘉柏似乎又想幫徒弟一把。

師徒二人又齋合作一駒「駿爵士」，出爭頭場第四班谷草1200米，隨時係「開心大師」翻版唔奇。

「駿爵士」今季出賽16次，共有13次跑入前五名收獎金，演出準繩，本身跑四班賽事一向有能力，今次突然除眼罩（B-）上陣，一定可以畀到新鮮感佢。

此駒馬主駿仕團體經理人之一就係「星運」系主人游紹賢，方嘉柏一向同游生老友鬼鬼，一定同佢鍊到盡。

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