方廐見習騎師陳嘉熙剛戰（20日）雖只得一匹座騎，但卻憑師傅方嘉柏轄下「開心大師」勝出當日第一場，打破本身逾一個月齋缽。

跑馬地馬場周三（23日）舉行九場夜馬，陳嘉熙全日僅有「駿爵士」一匹座騎，同樣角逐第一場以及由方嘉柏馬房訓練。

方廐「駿爵士」季內在谷草1200米取得一冠三亞，屬全場季內少數贏過同程的賽駒，整體表現尚算穩定。

「駿爵士」今次除去眼罩角逐，本身至今唯一頭馬亦是在沒有此配備的情況下勝出，騎練有望連續第二期賽事先拔頭籌。

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